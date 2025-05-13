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Antalyalı çocukların mesajlarını paylaşan Müdürlük, doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu belirteek, bitki sağlığı farkındalığına ulusal ve uluslararası düzeyde destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından Uluslararası Bitki Sağlığı Günü’nde geleceğin üreticileri çocuklarla bir etkinlik düzenlendiğini duyuran Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, öğrencilerin bitki sağlığının önemini anlatan video mesajlar hazırladığını, en etkileyici videoları üreten 25 öğrenciye ise akıllı saat hediye edilerek teşekkür edildiğini belirtti.

Bu kapsamda risklerin azaltılması, üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Kampanya, bitki sağlığının sürdürülebilir tarım, çevre ve insan sağlığı için önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmayı amaçladı.

Türkiye, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin #PlantHealth4Life kampanyasına katılarak bitki sağlığı farkındalığını artırmayı hedefledi. ANKARA (İGFA) - Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu’nun talebiyle Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından başlatılan #PlantHealth4Life kampanyasına 2025 itibarıyla resmen katıldı.

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