Ece Seçkin, özenle hazırladığı yerli-yabancı repertuvarı ve büyüleyici sahne performanslarıyla binlerce hayranını coşturdu. Sosyal medyada paylaştığı “Ben ateşin ta kendisiyim” notuyla büyük beğeni topladı.İSTANBUL (İGFA) - Ece Seçkin, art arda verdiği konserlerle sahneleri kasıp kavurmaya devam ediyor.

Her performansında yenilenen yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarı ve enerjik şovlarıyla izleyenleri büyüleyen sanatçı, binlerce kişiyi kendine hayran bıraktı.

Konser anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Seçkin, “Neden hiçbir ateş beni yakamaz biliyor musunuz? Çünkü ben ateşin ta kendisiyim!” notuyla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.