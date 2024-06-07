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SİBERAY ekipleri, "Kurban bağışı, bayrama özel kredi" gibi ifadeler kullanılarak sosyal medya, e-posta ya da SMS yoluyla paylaşılan sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiğine dikkati çekilerek, "Yönlendirilen sahte siteler üzerinden bağış/ödeme yapmayın. Teyit edemediğiniz taraflarla kişisel/finansal bilgilerinizi paylaşmayın" uyarısında bulundu.

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