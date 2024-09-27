Sıfır Atık Projesi ile 185 milyar lira ekonomiye geri kazandırılırken, devlet politikası haline gelen Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yıl sloganı "7 yılda 7 Kıtada" olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2023'te yüzde 34,92'ye çıkarılırken, 2035'te ise bu oranının yüzde 60'a yükseltilmesi hedeflenirken, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eden projenin başlangıcından bu yana Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçen bina sayısı 193 bine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yıl sloganı, "7 Yılda 7 Kıtada" olarak belirlendi.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında Bakanlığa bağlı İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı noktalarına 7 yılda 46 depolama, ayrıştırma ve transfer tesisinin kurulmasına destek oldu.

185 MİLYAR LİRA EKONOMİYE GERİ KAZANDIRILDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre 'Sıfır Atık' projesinde bugüne kadar 29,3 milyon ton kağıt-karton, 7,8 milyon ton plastik, 2,9 milyon ton cam, 3,7 milyon ton metal, 16,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldığı, projenin uygulanmasıyla 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarılırken, 819 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 127 milyon varil petrolden tasarruf edilirken, 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi.

Öte yandan, 2,6 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmasının yan sıra, 104 milyon metreküp depolama alanından tasarruf edildi ve geri dönüşümle 185 milyar lira ekonomiye geri kazandırıldı.

Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Ankara Kızılcahamam'da 2019'dan bu yana başarıyla uygulanıyor. Vatandaşlar ayrıştırdıkları atıkların ağırlığına göre market alışverişlerinde kullanabilecekleri puanlar kazanıyor. İlçeye kurulan sıfır atık bahçesinde atık bölmesinin yanı sıra geri dönüşüm atölyesi, sıfır atık oyun alanı, ambalajsız atık dükkanı ve sıfır atık kafeteryası yer alıyor. Öte yandan, Bakanlığa bağlı Sıfır Atık Uygulamaları Daire Başkanı Okan Bahrioğlu tarafından bu yıl pilot ilçe sayısının artırılacağı açıklandı.

Başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığı, 12 Nisan 2023'te oluşturulan Sıfır Atık Danışma Kurulu'nda, Birleşmiş Milletler (BM) Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder'ın yanı sıra ABD, Sierra Leone, Şili, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Hollanda, Fas, Belçika ve Hindistan'dan 13 üye yer alıyor.