Ağva Collection ve Şile Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Şile Bezi defilesinde konuşan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı bu yaz Şile Belediyesi marifetiyle ve İBB Kültür AŞ ile ortaklaşa Şile Bezi festivali gerçekleştireceklerini açıklayarak “Yapacağımız Şile Bezi festivali gerek İstanbul’da gerekse de tüm Türkiye genelinde çok ses getirecek bir iş olacak" dedi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şuder Derneği, Ağva Collection ve Şile Belediyesi ile Şuayipli Mahallesinde ortaklaşa düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Şile Bezi’nin Şile için önemine vurgu yaparak: “Şile’de, Şile Bezi defilesini gerçekten çok özlemişiz. Bu geceye en fazla emeği geçen, defilenin mimarı Ercan Arslan Beye ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan önceki dönemlerde, yaklaşık 20 yıl önce Şile Bezi festivallerinde defileler olurdu. Mimarı da çoğunlukla Cemil İpekçi olurdu. Tabi biz kendisini yine çağırırız ama bizim bundan sonraki Şile Bezi festivallerinde defilelerin mimarı Ercan Arslan olacak şimdiden duyurayım ürünler çok güzel.” ifadelerini kullandı.

“BU YAZ ÇOK GÜZEL, ÇOK HARİKA BİR ŞİLE BEZİ FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Bu yaz özellikle Şile Belediyesi marifetiyle ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) bünyesinde faaliyet gösteren İBB Kültür AŞ ile ortaklaşa çok güzel, çok harika bir Şile Bezi festivali gerçekleştireceklerini açıklayan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, “Yapacağımız Şile Bezi festivali gerek İstanbul’da gerekse de tüm Türkiye genelinde çok ses getirecek bir iş olacak. Bunu şimdiden buradan müjdelemek isterim.Ayrıca 14 yılı aşkın bir süre nedendir bilinmez Ocaklı Adamızda Atam İzindeyiz görselini yenide aydınlattık. Ayrıca Şile Kent Meydanı olarak bilinen meydanının ismini ilk meclis toplantımızda alacağımız kararla Atatürk Meydanı olarak ismini değiştireceğiz ” dedi.