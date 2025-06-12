Kuruluşunun 157. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Türk Kızılay için, ülkemizin simgesel yapıları kırmızı ışıkla aydınlatıldı.ANKARA (İGFA) - Kızılay’ın kuruluş günü vesilesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye’nin önemli yapıları kırmızı renge büründü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gece boyunca kırmızı ışıklarla aydınlatılırken, Galata Kulesi üzerine Kızılay’ın 157. yılına özel olarak hazırlanan görsel yansıtıldı.

Başkent Ankara’nın simge yapılarından Atakule’de ise hem özel aydınlatma yapıldı hem de Kızılay’ın kuruluş yıldönümüne yönelik hazırlanan görseller kule ekranlarında paylaşıldı.

Bu anlamlı gece, Türk Kızılay’ın köklü geçmişine duyulan saygının, insanlığa hizmet eden iyilik mirasının ve birlik ruhunun güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yerini aldı.