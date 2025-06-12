MÜSİAD Bursa'nın "Müstakil Düşünceler Konferansı" etkinliğinde, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş kurumsal dönüşüm ve yönetişim konularını ele aldı. Yalçıntaş, liderliğin şeffaf ve insan odaklı olması gerektiğini vurguladı.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin, iş dünyasının nabzını tutan etkinlik serisi "Müstakil Düşünceler Konferansı," bu ay da iş dünyasından çok sayıda üyenin katılımıyla MÜSİAD Bursa Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gecenin konuğu, akademik kimliği ve reel sektördeki başarılı liderliğiyle tanınan, İstanbul Ticaret Odası Önceki Dönem Başkanlarından Prof. Dr. Murat Yalçıntaş oldu. Programda, küresel rekabet koşullarında sürdürülebilir başarı için kritik önem taşıyan " Kurumsal Dönüşüm ve Yönetişim" konusu ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Alparslan Şenocak, “Müstakil Düşünceler Konferansı serimizle, iş dünyamız için yeni fikirler üretmeyi, geleceği şekillendirecek vizyonları üyelerimizle buluşturmayı hedefliyoruz,” diyerek serinin misyonuna dikkat çekti.

Kurumsallaşmanın ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ idealine ulaşmadaki rolünü vurgulayan Şenocak, “Küresel rekabetin her geçen gün arttığı, teknolojik dönüşümün baş döndürücü bir hızla ilerlediği bu çağda, şirketlerimizin ayakta kalması ve büyümesi, ancak sağlam bir kurumsal yapı ve vizyoner bir liderlikle mümkündür. Yönetişim ise şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle kurumlarımızı krizlere karşı dirençli hale getirir” dedi.

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın hem akademik birikimi hem de reel sektördeki üst düzey yöneticilik tecrübeleriyle konunun en yetkin isimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Şenocak,"Bu akşam hem bir hocanın derinliğini hem de bir CEO'nun pratik zekasını ve bir kurum liderinin stratejik aklını dinleme fırsatı bulacağız." ifadeleriyle konuğunu takdim etti.

YALÇINTAŞ: "EN İYİ PLANLAR BİLE İNSANI MERKEZE ALMAZSA BAŞARISIZ OLUR"

Ev sahipliği için başta MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, özellikle BMC İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevindeki tecrübelerinden edindiği bilgileri katılımcılarla paylaştı. Teorik bilgilerin sahadaki uygulamalarının önemine dikkat çeken Prof.Dr. Yalçıntaş “Kurumsal dönüşüm stratejileri veya süreçleri değiştirmenin yanı sıra, en temelde zihniyetleri ve kurum kültürünü dönüştürmektir. Yönetişim ilkeleri ise bu dönüşüm yolculuğunda bize yol gösteren bir pusula gibidir. Sahada, özellikle BMC gibi büyük yapılarda edindiğimiz tecrübe bize gösteriyor ki, en iyi planlar bile insanı merkeze almadığında ve şeffaf bir liderlikle desteklenmediğinde kâğıt üzerinde kalır. Başarının sırrı, cesur kararlar alabilen, hesap verebilir ve ekibine ilham veren bir liderlik anlayışından geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Sunumun ardından gerçekleştirilen interaktif soru-cevap bölümünde, MÜSİAD üyeleri kurumsallaşma süreçleri, liderlik modelleri ve kriz yönetimi konularında merak ettikleri soruları doğrudan Prof. Dr. Yalçıntaş’a yöneltme fırsatı buldu.

Program, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak’ın günün anısına Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’a plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.