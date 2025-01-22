Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük yat üretim işletmelerinden biri olan Sirena Marine fabrikasında geçtiğimiz hafta işveren ile işçi sendikası arasından yapılan 5. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşmazlık çıkması üzerine 3 Şubat’ta grev başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası tarafından görüşmelerden anlaşmazlık çıkmasının ardından sendikanın yaptığı grev oylamasına işçilerin yüzde 99,5'i grev olması yönünde oldu. İşçilerin aldığı grevin yanında olduklarını belirten Emek Partisi Bursa İl Örgütü, ‘Bursalı tüm emekçileri Sirena Marine işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.

İŞÇİLER İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRETLER İSTİYOR

Emek Partisi (EMEP) Bursa İl Örgütü'nce yapılan yazılı açıklamada, “Açlık sınırının biraz üzerinde ücret alan işçilerin greve yüzde 99,5 evet diyerek bir taraftan gelinen hayat pahalılığını gözler önüne sererken bir taraftan hükümetin kemer sıkma politikalarına bir cevap oldu. Lüks yat üretimi yapan fabrika aynı zamanda otomotiv ve raylı sistemler için yan sanayi üretimi de yapıyor. Karsan, Man gibi firmalar olmak üzere kompozit üretimi de fabrikanın yelpazesi içinde. Ancak karının büyük kısmını lüks yat üretimden sağlayan fabrika Amerika ve Avrupa’nın pek çok ülkesine ihracat yaparak elde ediyor. 10 yıldan az bir sürede 5 kat büyüyen, kârlılığı ise aynı sürede 20 kat artan şirket işçilerine bu büyümeden hak ettikleri payı vermiyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın sahibi olduğu fabrikada işçilere yüzde 50 zam teklif edilirken sendika artan hayat pahalılığı karşısında ücretlere yüzde 110 zam, kıdem yılına 4 TL Ramazan Bayramı 4000 TL, Kurban Bayramı 8000 TL talep ediyor. 2023’te ihracatını önceki yıla göre dolar bazında yüzde 69 artırarak 98,9 milyon dolara çıkarmıştı. Fabrikanın işçilerin emeğiyle elde ettiği bu rakamlara bakıldığında dahi işçilerin talepleri karşılanamaz değildir. Aksine Sirena Marine işçileri insanca yaşayacak ücretler talep etmektedir” denildi.

2025 yılı Bursa için toplu sözleşmeler yılı olacağı hatırlatılan açıklamada, “Bu yılın başında Sirena Marine işçilerinin yaktığı bu meşalenin metalden tekstile yüz binlerce işçiye örnek olmasını umuyoruz. Dok Gemi-İş sendikasının ve Sirena Marine işçilerinin yanındayız. Grev yasağını bir sopa gibi sallayan Erdoğan Hükümeti’nin olası bir yasak hamlesini de boşa çıkarmak yine işçilerin birliğiyle mümkün olacaktır. Başta Orhangazi olmak üzere Bursalı tüm emekçileri Sirena Marine işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.