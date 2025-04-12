Bu yıl 90’ıncı yılını kutlayan cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, cam sektörünün önde gelen temsilcilerini 39’uncusunu düzenlediği Şişecam Uluslararası Cam Konferansı'nda bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Camın benzersiz potansiyelini, sektörün tüm paydaşlarının katkı ve iş birliğiyle daha da ileriye taşımayı hedefleyen Şişecam Uluslararası Cam Konferansı İtalya’nın Venedik şehrinde gerçekleştirildi. ‘United to Innovate- Inspire Future’ ana temasıyla düzenlenen konferans; cam bilimi ve teknolojisi alanında çalışan akademisyenleri, cam üreticilerini ve tedarikçilerini bir araya getirerek yenilikçi fikirlerin paylaşılmasına olanak sağladı.

Plant of the Future ilerlemeye öncülük edecek

90. yılını kutlayan Şişecam’ın Genel Müdürü Görkem Elverici konferansta yaptığı konuşmada, cam sektörünün geleceğini şekillendirmede iş birliği, ortak akıl ve inovasyonun kritik önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: "Cam, 5000 yıllık geçmişiyle medeniyetleri şekillendiren, sanatı ve bilimi birleştiren eşsiz bir malzeme. Bugün ise sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün merkezinde yer alarak geleceğin dünyasını inşa etmekte kritik bir rol oynuyor. Bu malzemenin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için yalnızca bugünün en iyi uygulamalarını benimsemekle yetinmeyip yarının ihtiyaçlarını da karşılayacak çığır açıcı çözümler üretmek zorundayız.

1985 yılından bu yana düzenlediğimiz Şişecam Uluslararası Cam Konferansını bu amaca hizmet edecek şekilde organize ediyoruz. Yine bu vizyondan hareketle hayata geçirdiğimiz 'Plant of the Future' platformu ile üretim teknolojilerini dönüştürerek cam endüstrisini dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillendirmeyi hedefliyoruz. Açık inovasyon anlayışıyla tüm paydaşlarımızı iş birliğine davet ettiğimiz bu girişimle sektörde devrim niteliğinde ilerlemelere öncülük edeceğimize inanıyoruz."

Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Burak Büyükfırat ise şu açıklamalarda bulundu: "Günümüz dünyasında karşı karşıya olduğumuz zorluklar; iş birliği, bilgi paylaşımı ve cesur fikirlerin geliştirilmesini gerektiriyor. Bilgi paylaşımıyla ilerlemeyi hızlandırabilir, birlikte cam sektörünün geleceğini şekillendirecek çözümler geliştirebiliriz. Bu yıl 39. kez düzenlediğimiz konferans, tüm sektör için anlamlı değişimler yaratma noktasında eşsiz bir fırsat sunuyor."

Konferansta endüstrinin karbonsuzlaştırılması, malzeme bilimi, enerji verimliliği, kaplama teknolojileri, dijitalleşme ve ürün tasarımı gibi başlıklar derinlemesine konuşuldu.