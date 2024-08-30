Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri, 150 ülkeyi aşan satışlarıyla operasyonlarını küresel bazda sürdüren Şişecam'ın konsolide net satışları 2024 yılının ilk yarısında 86 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Şişecam 2024'ün ilk yarıyıl dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şişecam'ın bu dönemdeki konsolide net satışları 86 milyar TL, Türkiye'den yapılan ihracatla Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk yarısında Şişecam'ın toplam yatırımları 11 milyar TL, ihracatı ise 492 milyon dolar oldu. Bu dönemde 2,7 milyon ton cam üreten şirket, 2,3 milyon ton soda külü ve 1,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam'ın 2024 ilk yarıyıl sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada global ekonomik ve sektörel görünüme dair şunları kaydetti:

"Zorlu başlayan 2024 yılı, ikinci çeyrekte de global ekonomik belirsizliklerin yanı sıra jeopolitik gerginliklere sahne oldu. Fiyat endekslerinde küresel seviyede devam eden yüksek seyrin kontrol altına alınması hedefiyle uygulamaya alınan para politikası kararlarının, tüketim iştahı ve ekonomik büyüme üzerindeki kısıtlayıcı etkisi, piyasalardaki dengesizlik, enerji fiyatlarındaki değişimler ve jeopolitik gerilimler gibi birçok etken iş dünyasının genelini olduğu gibi Şişecam’ın faaliyet gösterdiği iş alanlarını da etkiledi. Yılın ilk yarısında durgun, hatta kimi bölgelerde daralma seyrine devam eden talep, maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik uygulamalarını daha da zorunlu kıldı. Çevik karar alma ve hareket edebilme yetkinlikleri giderek daha fazla önem kazandı. Yılın ikinci yarısında faiz indirimleri ve talepteki iyileşmelerin ekonomilerdeki ılımlı gelişmeleri ve sektörlerimizdeki toparlanmayı kısmen de olsa destekleyeceğine inanıyoruz.”