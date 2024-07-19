Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın basın danışmanı prensi Levent Tuncer kendi basın grubuna Büyükşehir aleyhine haber ve paylaşımlar yaptırdığı ortaya çıktı. 

I M G 20240719 W A0003

Levent Tuncer’in sık sık bir araya geldiği Aydın Gazete İnternet sitesinin sahibi Arıkan’ın manevi kardeşi Alptekin Çınar ASKİ aleyhine yaptığını yayınlar ile dikkat çekti. Levent Tuncer organizasyonunda yapılan haberler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hedef aldığı görüldü.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer

"Efeler'e projeni söyle şehrine katkı sağla" "Efeler'e projeni söyle şehrine katkı sağla"

I M G 20240719 W A0002I M G 20240719 W A0000

Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER