Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın basın danışmanı prensi Levent Tuncer kendi basın grubuna Büyükşehir aleyhine haber ve paylaşımlar yaptırdığı ortaya çıktı.

Levent Tuncer’in sık sık bir araya geldiği Aydın Gazete İnternet sitesinin sahibi Arıkan’ın manevi kardeşi Alptekin Çınar ASKİ aleyhine yaptığını yayınlar ile dikkat çekti. Levent Tuncer organizasyonunda yapılan haberler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hedef aldığı görüldü.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer