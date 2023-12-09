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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sonsuzluk Kervanı" şiir, sohbet ve ezgi programı düzenlendi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Aralık’a özel hazırlanan etkinlik takvimi tiyatro, sinema ve konserlerle devam ediyor.

“Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu” kapsamında yazar Serdar Tuncer, şiirleri ile Dursun Ali Erzincanlı, ezgileriyle Murat Belet ve yorumuyla Mehmet Zeyd Yıldız Diyarbakırlı sevenleriyle buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Gazze’de yaşanılanlar da unutulmadı. İsrail’in yaptığı zulüm kınandı ve Filistinliler için dualar edildi.

Programda, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ömer Buğdaycı katılımcılara plaket takdim etti.