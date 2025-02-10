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Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin devam edeceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı'ndaki operasyon bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Terörle mücadelesini kahramanca sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon bölgelerindeki faaiyetlerine devam ediyor.

AFAD'ın yeni başkanı Vali Pehlivan Mersin'e veda etti

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