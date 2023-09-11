Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirilen TahtApp uygulaması, yeni eğitim öğretim yılında da az gören çocuklara ışık oluyorİSTANBUL (İGFA9 - Teknolojinin ve dijitalleşmenin sunduğu imkânları, bilgiye erişimde fırsat eşitliği için seferber eden Türk Telekom’un TahtApp uygulaması, Günışığı çocuklarının, ders sırasında tahtadaki içerikleri tablet ekranında görebilmesine olanak sağlıyor.

Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen TahtApp uygulaması, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da az gören çocukların hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletlerinden takip etmelerine olanak sağlayacak.

‘TAHTAPP UYGULAMASI İLE AZ GÖREN ÖĞRENCİLERİN DERS TAKİBİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, Türk Telekom olarak, ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla ürettiğimiz projelerin ve sosyal sorumluluk yaklaşımımızın temelinde, bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesi yer aldığını belirterek, "Bu ilkeyle hayata geçirdiğimiz; Günışığı Projemiz ile az gören çocuklara yönelik sunduğumuz erken müdahale eğitimi, onların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırdı ve akranlarıyla aynı okullarda eğitime devam etmelerine katkı sağladı. Az gören çocukların eğitimine odaklandığımız Günışığı Projesi kapsamında geliştirdiğimiz TahtApp uygulamasıyla da öğrencilerin, sınıfta ders takibini kolaylaştırarak, derslerden en üst düzeyde verim almalarına destek olmaktan ve teknolojiyi faydaya dönüştüren çözümler sunmaktan çok mutluyuz" diye konuştu

TahtApp uygulaması; okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan Günışığı çocuklarının sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyor. Projenin 2018 senesinde hayata geçirilen ‘’Okulumda Günışığı’’ ayağı ile de Günışığı çocuklarının eğitim gördüğü okullardaki eğitimcilerin az gören eğitimi hakkında bilgilendirilmesinin yanı sıra 2018 yılından bu yana 5000 eğitimciye farkındalık semineri verildi.