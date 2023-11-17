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İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin ve ülkenin kültürel geçmişinde önemli bir yere sahip olan Ada ve Göl gazinolarını ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek Göl Gazinosu’nun temeli atıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kent belleğine sahip çıkmaya devam ediyor. 1930’lu yıllardan günümüze, İzmir ve Türkiye’nin fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekânlarından biri olan Kültürpark’taki Ada ve Göl gazinolarının aslına uygun olarak yenilenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda tarihi Göl Gazinosu’nda yıkım çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Göl Gazinosu’nu aslına uygun şekilde yeniden inşa etmek için çalışmalara başladı.

“Binanın statik olarak mukavemetini kaybettiğini gördük” Kültürpark içerisinde yer alan Ada ve Göl gazinolarının restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında Göl Gazinosu’nun temelini attıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Yapılar Şube Müdürü Can Yıldızhan, “İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri gereği Göl Gazinosu’nun güçlendirmeye uygun olmadığına karar verildi. Kurul onaylı proje tarafımıza ulaştığında binayı devraldık. Binanın statik olarak güçlendirmeyi kaldırmayacağı raporlarda mevcuttu. Biz binayı devraldığımızda yaptığımız fotoğraflama ve tespit çalışmasında binanın statik olarak mukavemetini kaybettiğini gördük. Bununla ilgili biz de kendi fotoğraf arşivimizi ve raporlarımızı oluşturduk. Beton dayanımını yitirmiş ve içerisindeki donatılar tamamen korozyona uğramıştı. Tespitlerin ardından yıkımını gerçekleştirdik. Ada Gazinosu’nu ise güçlendirme yöntemlerini kullanılarak restore edeceğiz” diye konuştu.

“Birebir özgün mimarisine uygun şekilde ayağa kaldırılacak” Ocak ayında kaba inşaatı tamamlayacaklarını belirten Yıldızhan, “2024 yılının Mart ayında halkımızın kullanımına açmayı planlıyoruz. Göl Gazinosu’nu restitüsyon verilerine uyarak, birebir özgün mimarisine uygun bir şekilde yeniden ayağa kaldıracağız. Proje bin 500 metrekare kapalı alan, yaklaşık bin 300 metrekare de açık teraslardan oluşuyor. İmalatlar bittikten sonra kafeterya olarak hizmet edecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yıldızlarına ev sahipliği yaptı Geçmişi dönemin Belediye Başkanı Behçet Uz’un İzmir yangınında tahrip olan bölgeye uluslararası bir fuar alanı kurulması planına kadar uzanan Ada ve Göl gazinoları, İzmir’in kültür sanat tarihinde önemli bir yere sahip. Sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en önemli sanatsal faaliyetlerinin yürütüldüğü bu tarihsel mekanlar, birbirinden ünlü sanatçıları ağırladı, bir dönemin belleğinde izler bıraktı. Tarihi adeta bir yıldızlar geçidine sahne olan İzmir Fuarı’ndaki bu gazinolarda Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Tanju Okan, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Moğollar, Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses, Gönül Yazar, Barış Manço, Cem Karaca konser verdi. İsmail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Alışık, Zeki Alasya-Metin Akpınar gibi ünlü sanatçılar bu gazinolarda unutulmaz gösterilere imza attı.