AKEV Vakfı ve Lübnan Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen defile, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerinin tasarımları ve Jovencia markasının sunumuyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleşti.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Stilistlik Kursu öğrencilerinin hazırladığı “Dönem Kadınları Sergisi” ve Jovencia markasının defilesi, AKEV Vakfı ile Lübnan Büyükelçiliği iş birliğiyle Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde düzenlendi.

Joker Ajans modellerinin sunduğu özgün tasarımlar, tarihi atmosferde büyük beğeni topladı.

Turistler, defileyi video ile kaydederken, etkinlik Rüya Tokgöz’ün sunumuyla başladı.

AKEV Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Gülşah Sayan, “Hayallerimizin gerçeğe dönüştüğü bu yolculuğun başlangıcında, zengin kültürümüzden ilham alan bir moda deneyimi sunuyoruz. Olgunlaşma öğrencilerinin emekleri ve Jovencia’nın açılışı için buradayız. Bu defileyi tarihin göbeğinde gerçekleştirmekten mutluyuz” dedi.

Defile sonrası plaket töreninin düzenlendiği törende, Joker Ajans modelleriyle aile fotoğrafı çekilirken, etkinlik müze bahçesindeki kokteylle sona erdi.