Engelsiz bir yaşam vizyonuyla hareket eden Beylikdüzü Belediyesi’nin, empati ve dayanışma ruhunu güçlendiren “Sosyal Uyum ve Etkileşim Projesi” sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - Proje, 8-12 yaş aralığındaki izci çocuklar ile gelişimsel farklılık gösteren çocukları bir araya getirerek kalıcı dostluklar kurmalarına olanak sağladı.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından yürütülen “Sosyal Uyum ve Etkileşim Projesi” çocuklara empati ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla Mart 2025’te başladı. Alfa Kurt İzcilik ve Rekreasyon Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen proje, 8-12 yaş aralığındaki izci çocuklar ile gelişimsel farklılık gösteren çocukları bir araya getirip, eğlenerek öğrenmelerini ve kalıcı dostluklar kurmalarına olanak sağladı. Gerçekleşen buluşmalarda eşleşen çocuklar, toplamda beş kez farklı zaman ve mekânlarda bir araya gelerek sosyalleşme, empati kurma ve toplumsal duyarlılık geliştirme fırsatı buldu.

KAPANIŞ PROGRAMINDA EĞLENCE DOLU ANLAR

Projenin kapanış programı ise Yaşam Vadisi 1. Etap Alfa Kurt İzcilik Evi’nde düzenlendi. Etkinlikte, eşleşen öğrenciler ve aileleri proje süresince yaşadıkları deneyimleri ve buluşmaların içeriklerini paylaştı. Kamp ateşi etrafında gerçekleşen izcilik faaliyetleri ise çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, dostlukların pekiştirildiği ve toplumsal uyumun güçlendiği bir atmosferde sona erdi.