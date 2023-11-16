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Kuşadası Belediyesi “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü park yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ömer Günel öncülüğünde bugüne kadar kente 216 bin metrekare yeni park ve yeşil alan kazandıran, 101 bin 300 metrekare yeşil alanı da baştan aşağıya yenileyen Kuşadası Belediyesi’nin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Kuşadası Belediyesi ayrıca tarih, sanat, spor, eğlence ve yeşili buluşturduğu temalı parklarına da her geçen gün bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından son olarak Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan ve antik çağda 12 İyon kentinin toplanma merkezi olan Panionion’un adını taşıyan temalı parkın yenileme çalışmaları tamamlandı.

Yeşil alan 4490 metrekareye çıkarıldı

Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, toplam 7 bin 250 metrekarelik alanı kaplayan parkta sulama ve aydınlatma altyapısını yeniledi. 2 bin 527 metrekare begonit taşı döşenerek yürüyüş yolları yapılan parkın eskiyen oturma grupları da yenileriyle değiştirildi. Kent sakinlerinin parkta dinlenirken yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını giderebilmeleri için alana konteyner büfe yerleştirildi. Yeşil alan miktarının artırılarak 4 bin 490 metrekareye çıkarıldığı parka estetik peyzaj çalışmasının yanı sıra Akdeniz iklimine uygun salkım söğüt, palmiye, jakaranda ve çınar ağaçları dikildi.

Yenileme çalışmalarında, parkın merkezine oturma grupları da yapıldı. Atıl durumda bulunan havuz da ekipler tarafından bakıma alındıktan sonra içerisine toprak tesviyesi yapılarak barışı simgelemesi için zeytin ağacı dikildi. Merkezin çevresine ise toplantı alanını ve 12 iyon kentini temsil etmesi amacıyla sütunlar yerleştirildi. Böylece Kuşadası, Türkiye’nin turizm başkentine yakışan yeni bir temalı park daha kazandı.

