Tahmini Okuma Süresi: dakika

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özcan, eski ve kullanışsız yolun iş makineleri ile kazınmasının ardından parke taşı döşeme faaliyetlerine başlanacağını kaydetti.

Beraberinde daire müdürleri ile bölgede inceleme yapan Özcan, eski SSK Hastanesi çevresinde tüm yolların bir bir yenileneceğini ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet verileceğini ifade etti.

Yoğun yağışlara rağmen saha incelemelerine devam eden Başkan Özcan; “Şehrimizin her bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet ve metanetleri için çok teşekkür ediyorum. İmkanlarımız dahilinde şehrin değişen gelişen ve en çok ihtiyaç arz eden bölgelerinden başlamak üzere çalışmalarımız sürüyor. Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz yapıldı. Onun çevresindeki ulaşım alanlarının yenilenmesi gerekiyordu. Bildiğiniz gibi Nazilli Devlet Hastanemizin etrafındaki yaklaşık 70 bin metrekare taş döşedik. Günde 6 bin hastanın ziyaret ettiği bu bölgede ciddi işler yaptık. Şimdi de bu noktada yol çalışmalarımıza başladık. Ulaşım noktalarını öncelikli olarak rahatlatmaya çalışıyoruz. İnşallah Nazillimiz her geçen gün güzelleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hava şartları ne olursa olsun arkadaşlarımız sahada çalışmaya devam ediyor. Her birinin emeklerinesağlık” diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi 228 Sokak’ta başlayan çalışmalar 213 Sokak ve çevresinde devam edecek.