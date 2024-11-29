Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulaması kapsamında gelecek yıl için üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indirimine gidildiğini belirterek, yeniliklere yönelik bilgi verdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, TARSİM yeni yılı yeniliklerle karşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek yıl TARSİM kapsamında yapılacak yeniliklere ilişkin bilgi verdi. Tarım sigortalarının, kurulduğu günden bu yana üreticilere destek olmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin artması karşısında tarımda sürdürülebilirlik sigortanın öneminin daha arttığını söyledi.

Söz konusu sigortaları sürekli geliştirdiklerini ifade ederek, bu yıl buğday için gelir koruma sigortasının tüm illerde uygulanmaya başlandığını anımsatan Bakan Yumaklı, gelecek yıl da devlet destekli tarım sigortaları kapsamında yenilikler olacağını vurguladı.

TARSİM uygulaması kapsamında üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indirimi yapıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Sözleşmeli üretimde yüzde 10-15 prim indirimi uygulanacak. Su kısıtı olan ürünlerde ilave yüzde 10 prim indirimi yapıldı. Köy bazlı verim sigortası devlet destek oranı yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarıldı. Yağlık ayçiçeği teminat kapsamına alındı. Köz bazlı verimler ortalama yüzde 16 artırıldı" dedi.

Bu arada gelir koruma sigortasında arpanın teminat kapsamına alındığına dikkati çeken Bakan Yumaklı, "5. risk kategorisinde olan seralara fırtına teminatı da eklendi. Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında, 20 ay ve üzeri dişi süt sığırlarının sigortasında, gebelikte yavru kaybı teminatı dahil edildi. Devlet prim desteği oranı yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı. Birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazanmış tarımsal amaçlı birlik ve kooperatiflere üye üreticilerimiz için yüzde 5 üyelik indirimi yapıldı. Söz konusu yeniliklerin tarım sektörüne olumlu yansımasını bekliyoruz" diye konuştu.