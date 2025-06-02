Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulunun düzenlemiş olduğu 8. bölgesel toplantısı Mardin'e yapıldı.MARDİN (İGFA) - Amatör spor kulüplerinin sorunları ve çözüm yollarının konuşulduğu bölge toplantısı için Iğdır, Van, Adıyaman, Hakkari, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinden ASKF başkanları katılım sağladı.

TASKK Genel Başkanı Şener Aydın, Genel Sekreter Abdullah Albunar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mithat Ertaş, Mehmet Top, Efkan Muhtar, Ahmet Bozan, Murat Cengiz, Ali Ekber Alimoğlu ve Adnan Yükselir gerçekleştirilen toplantının ardından Mardin’in tarihi mekânlarını gezme fırsatı buldular.

Akşam yemeğinde Mardin'in yöresel yemeklerini tatma fırsatı da bulan heyet ev sahipliği için Mardin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Doğan Ağalday’a teşekkür etti.

Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt da katılımcılar ile bir araya geldi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri inceleme ve gözlemlerinin ardından Mardin’den ayrıldı.