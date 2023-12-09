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Malatya Tecde Anadolu Lisesi Proje Geliştirme Kulübü öğrencileri, “Sürdürülebilir Su ve Su Ayak İzi” projesi kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gündüzbey Kaptaj Tesisi ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Öğrenciler, suyun musluklara ulaşana kadar nasıl bir aşamadan geçtiğini ve kalite değerlerini inceleme imkanı buldular. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Sedat Kabakaş ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Murat Nalçacı öğrencilere eşlik ederek tesisler hakkında bilgiler verdi.

Tecde Anadolu Lisesi öğrencisi ve Proje Grup Koordinatörü Metehan Efe Görgün, proje hakkında bilgiler vererek, su ve suyun arıtılması ile ilgili çok önemli bilgi edindiklerini belirterek, suyun verimli kullanılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi. Görgün, “Bugün MASKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı Gündüzbey Kaptaj Tesisi, bölgenin en büyük laboratuvarı olan Çevre Laboratuvarı’nı ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini arkadaşlarımız ile ziyaret ettik. Amacımız, suyun önemine ve tasarrufa biraz daha dikkat çekmekti. Farkındalık farkındalıktır. Bizler de elimizden geleni yapmak istedik. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve MASKİ ekibine bize göstermiş oldukları bu ilgili ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz.

Tecde Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Özlem Akçadağ ise, “Özellikle bugün şunu öğrendik. Çok güzel ve çok temiz bir su içiyoruz. Yıllarca hep arıtma kullanalım, arıtma taktıralım diyorduk. Bu gördüklerimizden sonra arıtmaları çıkartacağız. Öğrencilerimiz çok faydalandılar. Projemizin amacı suyun arıtılması ve geri dönüşümü ile alakalı idi. Bizleri MASKİ tesislerinde ağırlayan ve öğrencilerimizin bilgilendirilmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.