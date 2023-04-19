Şanghay Otomobil Fuarı’nın ev sahiplerinden Chery Group, alt markalarıyla beraber 14 yeni modelin ve 12 yeni teknolojinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Çin’in en büyük otomotiv üreticisi Chery,20. Şanghay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı’nda (Kısa adıyla Şanghay Otomobil Fuarı)genişleyen ürün gamını sergiledi.

Pandemi tedbirleri sonrasında ilk uluslararası A seviye otomobil fuarı olması nedeniyle, dünyanın dört bir yanından 1.000’den fazla şirketin aktif katılımına sahne olan organizasyonda, yeni tüketim trendleriyle karşı karşıya kalan yeni markalar, yeni teknolojiler ve ürünler, küresel otomobil piyasasına yeni bir ivme kazandırmak üzere fuarda görücüye çıktı.

Chery Group’un dört büyük markası, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’na 14 yeni modelle katıldı.

Şirket, 12 yeni teknoloji sergilediği fuarda, TIGGO 9 C-DM, TJ-1C-DM, Traveler C-DM, Star Era STERRA serisi STERRA ES ve iCAR 03 gibi yeni otomobillerinin tanıtımını yaptı. Teknolojiyle güçlenen Chery, Mars mimarisi olarak adlandırılan E0X’le birlikte, süper hibrit bir platform ve yüksek performanslı bir elektrikli platform kurarak ürünlerini elektrikle çalışır hale getirmek ve yapay zekayla desteklemek için çalışmalarına başladı.

CHERY GROUP SATIŞLARINI YÜZDE 44,1 ARTIRDI

Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı YinTongyue, Chery Group’un gelecekle ilgili pazar planını, reformlarını ve inovasyon hedeflerini aktararak bir dizi yenilikçi ve ileriye dönük temel stratejiyi paylaştı. İster geleneksel yakıt modeli ister yeni enerji modelinin “İlk aşaması” veya akıllı ağ bağlantısının “İkinci aşaması” olsun;“Technology Chery” anlayışı, hibrit, artırılmış menzilli, tam elektrik, hidrojen ve benzeri seçeneklerde fazlasıyla kullanılıyor. Bu, şirketin her iki teknik rotayı da güçlendiren bir geliştirme stratejisi olarak belirlendi. Chery Group’un bu yılın ilk çeyreğindeki kümülatif satış hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 44,1artarak 330.335 araçla rekor seviyeye ulaştı.