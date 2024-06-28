Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti iki yıl sonra güncellendi.ANKARA (İGFA) - BDDK bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 2 yıl sonra güncelleme kararı aldı.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren 750 liradan bin 500 liraya çıkarılacağı açıklandı.