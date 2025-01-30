İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in tahliye edildiği iddialarını yalanladı.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Fatih Özer tahliye edildi.” iddiası manipülasyon içerdiği açıklandı.

Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Açıklamada, Fatih Özer hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verirken, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin Özer’in tutukluluğunun devamına karar verildiğinin altı çizilirken, "Dolayısıyla tutukluluk hali devam eden Fatih Özer’in tahliye edilmesi söz konusu olmayıp duruşma sonrası cezaevine gönderilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

Konuyu bugün TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de gündeme getirmişti.

https://twitter.com/leylasahinusta/status/1884997330589659517

Söz konusu açıklama sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bahse konu şahsın tutukluluğunun devam ettiğinin sabit olduğunu belirterek, şahsın cezaevinde olduğunu açıklamıştı.