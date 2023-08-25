Etkileşim uğruna sınır tanımayan insanlar yüzünden Tiktok kapatılsın istenirken, bazıları faydalı içerikler olduğunu savunuyor. Vatandaşa sorduk: Sizce Tiktok kapatılmalı mı? Söz Vatandaşta…Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Tiktok uygulamasının bazı ülkelerde, özellikle kamu çalışanlarına ait telefonlarda yasaklanmasının ardından Tiktok’un Türkiye’de de erişime kapatılması veya kısıtlanması birçok kez gündeme geldi.

Peki vatandaş Tiktok hakkında ne düşünüyor. Herkes Dusyun ekibi vatandaşa sordu: Tiktok uygulaması kapatılmalı mı?

https://youtu.be/rKRcF1KjyBM

Bazı vatandaşlar Tiktok uygulamasının ahlaki yapıyı bozduğuna dikkat çekerek, “Kesinlikle kapatılmalı, orada sadece çıplaklık dönüyor ve başka yararı yok, gençlerin ahlakını bozuyor. Gereksiz ve saçma bir platform. Zararlı içerikler var, çocuklarımıza zarar veriyor ve kapatılması gerekiyor.” yorumunda bulundu.

15-20 yaş arası gençlerin ise birçoğu, “Kapatılmamalı, bazen yararlı şeyler görüyoruz. Tiktok iyi bir şey. Onun sayesinde insanlar para kazanıyor. Çok izliyorum. Bence içerik önemli, uygulama önemli değil. İyiye kullanımda iyi bir şey, zarardan çok faydası var. Biz spor izliyoruz ve spor alanında içerik üretiyoruz.” dedi.

Tiktok platformunun kapatılmasının SMA’lı bebeklere büyük bir darbe vuracağına dikkat çeken bir vatandaş ise “Biz SMA’lı bebeklerimizin destekçisiyiz. Kapatılması SMA’lı bebeklerimize büyük bir darbe olur. Biz kapatılmasından yana değiliz. İmkanı olanlarında SMA’lı bebeklere yardım etmesini istiyoruz.” dedi.