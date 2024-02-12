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Türkiye Komünist Partisi 31 Mart yerel seçimleri öncesinde belediye başkanı adaylarını açıklamaya devam ediyor. ANKARA (İGFA) - Hafta sonu gerçekleşen etkinliklerde Ceylanpınar, Bağcılar, Sincan, Sason ve Etimesgut adayları ilan edildi.

Devletçi, laik ve bağımsız bir ülke isteyenler yerel seçimlerde de seçeneksiz kalmayacak denilen buluşmalarda halkın refahı ve mutluluğu, temel hak ve hizmetlerin eşitlikçi sunumu, yurttaşların yönetime örgütlü katılımı ile anılması gereken belediyeler rantın, insan kayırmanın, rüşvetin yuvası olarak biliniyor, bununla mücadele edileceğinin altı çizildi.

Belediye seçimleri, en küçük beldeden büyükşehirlere kadar aday adaylıkları için partilere ödenen milyonlarca liranın, adayların belirlenmesi sürecinde yürüyen pazarlıkların, hiçbir ilke ve programa dayanmayan ittifak arayışlarının, partiler arasında geçişlerin ve satın alınan adayların damga vurduğu bir atmosferde gerçekleşirken “komünist belediyecilik” için bir araya gelenlerin bu çirkin tablonun parçası olmayacakları vurgulandı.

Hafta sonu açıklanan adayların listesi:

TKP Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkanı adayı Seydi Binbay,

TKP İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı adayı İbrahim Aydın,

TKP Ankara Sincan Belediye Başkanı adayı Hüseyin Öztürk,

TKP Batman Sason Belediye Başkanı adayı Cuma Yıldırım

TKP Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Adayı Utku Dağ oldu.