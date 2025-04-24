TOFAŞ U18 Genç Takımı, 2025 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı. Mavi Yeşilliler, Manisa’da düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Sırbistan’ın Spartak Office Shoes takımını 74-86 mağlup etti.

BURSA (İGFA) - Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve Avrupa’nın önemli kulüplerinin 18 yaş altı takımlarının sahne aldığı Youth Basketball Champions League (Youth BCL) 2025 turnuvasında TOFAŞ U18 Genç Takımı, D Grubu’ndaki ilk maçında Sırbistan’ın Spartak Office Shoes takımıyla karşı karşıya geldi. Manisa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Fırat Yavuz yönetimindeki Mavi Yeşilliler, parkeden 74-86’lık skorla mağlup ayrılarak grubundaki ilk galibiyetine imza attı.

Spartak karşısında Enes Akman 18 sayı ve Berkay Gönül 16 sayıyla oynarken; Yücel Çağın Başaran 15 sayı ve Emirhan Serbest de 14 sayıyla karşılaşmayı çift hanelerde tamamladı.

2025 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü gününde TOFAŞ, 24 Nisan Perşembe günü Çekya’dan ERA Nymburk ile kozlarını paylaşacak. Saat 17.30’da başlayacak mücadele Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Turnuvanın yenilenen statüsüne göre grup aşamasının ardından grup liderleri yarı finalde eşleşecek ve galip gelen iki takım finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar 5-8; üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise genel klasmanda 9-12 için mücadele edecek. 2025 Youth BCL’de şampiyon 27 Nisan 2025 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde tüm maçlar, BCL YouTube kanalı üzerinden yapılacak canlı yayınlarla dünya çapında izlenebilecek.