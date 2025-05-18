TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 30. haftasında sahasında Karşıyaka’yı 90-76’lık skorla mağlup ederek normal sezonu 4. sırada tamamladı ve play-off çeyrek final turunda saha avantajının sahibi oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 30. haftasında TOFAŞ, evinde Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Anzejs Pasecniks ile buldu. Alex Perez, Anzejs Pasecniks ve Marcquise Reed’in sayılarıyla 4. dakikada durumu 12-4 yapan Bursa ekibi, rakip sayılarına Kris Bankston, Alex Perez ve Marcquise Reed ile karşılık verse de ilk çeyreği 20-23 geride kapattı.

İkinci periyoda Özgür Cengiz’in üç sayılık basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Uros Trifunovic’in basketleriyle 14.30’da 30-29 öne geçti. Yiğitcan Saybir ve Alex Perez’in sayıları 17.30’da skoru 40-37’ye taşırken, çeyreğin kalanında Anzejs Pasecniks ve Marcquise Reed ile sayılar bulan ev sahibi takım soyunma odasına 46-45 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun başında Uros Trifunovic’in üçlüğü sonrası Kris Bankston, Marcquise Reed ve Alex Perez ile sayılar bulan TOFAŞ, Berk Demir’in basketiyle son çeyreğe 57-56 üstün girdi.

Dördüncü periyodun başında Alex Perez ve Matthieu Gauzin’in sayıları sonrası Uros Trifunovic’in üç sayılık basketiyle 5 sayılık farkı (65-60) yakalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Marcquise Reed’in üçlüğü sonrası rakip sayılarına engel olamayınca bitime 5.37 kala skor 68-68 eşitlendi. Marcquise Reed’in serbest atış sayılarıyla eşitliği bozan Mavi Yeşilliler, Alex Perez, Matthieu Gauzin ve Marcquise Reed’in basketleriyle bitime 2.19 kala farkı çift hanelere çıkardı: 81-71. Kalan bölümde Anzejs Pasecniks, Berk Demir, Uros Trifunovic ve Matthieu Gauzin ile sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, parkeden 90-76 galip ayrılmayı başardı.

Karşıyaka karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 21 sayı; Alex Perez 19 sayı ve Uros Trifunovic 15 sayıyla oynarken, sakatlıkları devam eden JJ. O’Brien ve Tolga Geçim karşılaşmada forma giymedi.

ÇEYREK FİNAL SERİSİNDE RAKİP BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

Bu sonuçla ligde normal sezonu 19 galibiyet-11 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, play-off çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji ile eşleşti.

Bursa ekibi seride saha avantajını elinde bulundururken, play-off çeyrek final serisi maç programı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonradan açıklanacak.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale adını yazdıracağı seride ilk maç Bursa’da; ikinci maç İstanbul’da ve gerekmesi halinde üçüncü maç yeniden Bursa’da oynanacak.