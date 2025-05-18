Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Demirtaş Barbaros Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle sakinleri ve esnaf ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi’de yaşayan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlediği mahalle gezilerini düzenli şekilde sürdürüyor. Osmangazi’nin tüm mahallelerini kapsayan geziler kapsamında Demirtaş Barbaros Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Aydın, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Başkan Aydın’a mahalle ziyaretinde muhtarlar da eşlik ederken, sorunlara anında müdahale etmek için belediye bürokratları ve teknik müdürler de hazır bulundu.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve sıkıntılara kulak verdi. Ziyaretten memnuniyet duyan esnaf ve vatandaşlar da taleplerini ileterek teşekkürlerini dile getirdi. Vatandaşlara çorba ikramında bulunan Başkan Aydın, daha sonra Demirtaş Barbaros Mahallesi muhtarı Şerif Güntürkün’ü makamında ziyaret etti. Her hafta bir mahalleye giderek vatandaşlar ve esnaf ile bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Aydın, “Vatandaşlarımızla bir arada olurken, mahallelerde yaşanan sıkıntıları da yerinde tespit ediyoruz. Mahalle sakinlerinin taleplerine kulak veriyoruz. Sahadaki durumu görmek açısından mahalle ziyaretlerini önemsiyoruz. Muhtarlarımız ile de sürekli iletişim halindeyiz” dedi.

Demirtaş Barbaros Mahallesi’ne yaptığı ziyarette Başkan Aydın’a eşlik eden civar mahallelerin muhtarları da yapmış olduğu hizmetler ve kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Başkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.