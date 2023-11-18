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TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 8. haftasında sahasında Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak. Bugün TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında TOFAŞ, evinde Türk Telekom’u ağırlıyor. Ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet-4 yenilgisi bulunan; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de oynadığı son 2 maçta Bertram Yachts Derthona ve UCAM Murcia’ya mağlup olan Bursa ekibi, taraftarının desteğiyle başkent temsilcisini sahasında yenerek çıkışa geçmenin planlarını yaparken, Mavi Yeşillilerde bu mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

2023-2024 Sezonuna Nenad Canak başantrenörlüğünde başlayan ancak alınan sonuçların ardından Koç değişikliğine giderek takımın başına Selçuk Ernak’ı getiren Türk Telekom’un ligde 4 galibiyet-3 mağlubiyeti bulunurken, Ankara temsilcisi hafta arasında oynadığı Eurocup mücadelesinde 7bet-Lietkabelis Panevezys’e deplasmanda 93-86 kaybetmişti.

Bugün oynanacak TOFAŞ – Türk Telekom mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Serkan Emlek, Alper Özgök, Yiğir Gönültaş hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından gerçekleştirilirken, maç günü salon bilet gişesi saat 10.00’dan itibaren açık olacak.