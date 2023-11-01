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Sınırlı sayıdaki saha içi (courtside) koltuk da Biletix.com’dan satın alınabilecek.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 6. hafta mücadelesinin biletleri ön satış işlemlerinin ardından biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından genel satışa sunulurken, TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi karşılaşma günü ise (bilet kalması durumunda) saat 13.30’dan itibaren açık olacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 5 Kasım Pazar günü saat 20.30’da Fenerbahçe Beko ile sahasında oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu. BURSA (İGFA) - TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki iç saha maçında 5 Kasım Pazar günü saat 20.30’da Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

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