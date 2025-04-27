TOFAŞ Basketbol Takımı, 27. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Mersin Spor’u 87-65’lik skorla mağlup ederek ligdeki 17. galibiyetine imza attı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 27. haftasında TOFAŞ, evinde Mersin Spor ile karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Uros Trifunovic, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Anzejs Pasecniks ile buldu. J.J. O’Brien ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla 7-5 öne geçen Bursa ekibi, Yiğitcan, Uros Trifunovic ve Alex Perez’in basketleriyle 6.10’da televizyon molasına 21-9 önde girdi.

Mola dönüşü de Kris Bankston ve J.J. O'Brien ile skor bulmaya devam eden ev sahibi takım, ilk çeyreği 28-9 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Kris Bankston’ın sayılarıyla seriyi 17-0’a çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, 30-9’dan sonra rakibe 9-0’lık seri verince Mersin ekibi skoru 30-18’e taşıdı. Bu seriye J.J. O'Brien ile son veren Mavi Yeşilli takım, rakip sayılarına engel olamayınca 15. dakikada fark 6’ya indi: 32-26. Çeyreğin sonunda Yiğitcan Saybir, Uros Trifunovic, Kris Bankston ve J.J. O’Brien ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ, Kris Bankston’ın muhteşem smacıyla soyunma odasına 44-30 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğin başında skoru 44-34 yapan Mersin Spor karşısında Yiğitcan Saybir’in üçlüğü sonrası Uros Trifunovic, Alex Perez ve Anzejs Pasecniks’in sayılarıyla 25. dakikada farkı yeniden 19’a (55-36) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, Uros Trifunovic ve Yiğitcan Saybir’in üçlükleriyle mesafeyi korumayı başarırken, Bursa ekibi Uros Trifunovic’in basketleriyle son çeyreğe 63-44 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe de Kris Bankston’ın sayılarıyla müthiş bir giriş yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, 31. dakikada farkı 24’e (68-44) çıkarırken, Alex Perez, Kris Bankston ve Yiğitcan Saybir’in basketleri bitime 6.41 kala skoru 74-51 yaptı. Uros Trifunovic’in üçlüğü sonrası kalan bölümde de Yiğitcan Saybir, Kris Bankston, Alex Perez ve Uros Trifunovic ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, parkeden 87-65 galip ayrıldı.

Mersin Spor karşısında TOFAŞ’ta Uros Trifunovic 19 sayı; Yiğitcan Saybir 18 sayı; Kris Bankston 17 sayı; Alex Perez 14 sayı; J.J. O’Brien 11 sayı ve Anzejs Pasecniks 8 sayıyla oynarken; sakatlığı devam eden kaptan Tolga Geçim ile bel spazmı geçiren Marcquise Reed maç kadrosunda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı ligde sıradaki maçını 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Bahçeşehir Koleji ile yapacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 28. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak.