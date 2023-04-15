Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ayvaz istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 06 FY 2025 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden H.K. idaresindeki 60 AAE 899 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan B.G. yaralandı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde seyir halinde bulunan bir motosiklet, aynı istikamete gitmekte olan otomobile çarptı: Kazada 2 kişi yaralandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.