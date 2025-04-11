Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) TOKİ tarafından inşa edilecek yüksek mahkeme binası ve millet kütüphanesinin temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ada için yeni sosyal konut projesini de içeren 5 büyük projenin müjdesini verdi. Sosyal Konut projesinin detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ziyaretinde açıklayacak.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, TOKİ destekli yüksek mahkeme ve millet kütüphanesi temel atma törenine katıldı.

KKTC’de tapu ve kadastroda dijital dönüşüm başlatılacağını duyuran Bakan Kurum, Türkiye’deki TAKBİS sistemi Haziran 2025’te devreye gireceğini, parsel sorgu uygulamasının bu ay sonunda başlayacağını belirterek, Dijital Şehir İkizleri projesi KKTC’de hayata geçirileceğini açıkladı.

KKTC’ye meteoroloji radarı kurulacağını belirten Bakan Kurum, atık yönetimi için düzenli depolama sistemi ve 30 depozito iade makinesi hayata geçirileceğini ifade ederek, "Çöp sorununu tamamen çözeceğiz” dedi.

TOKİ’DEN SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Bakan Kurum, TOKİ ile KKTC’de sosyal konut projesi başlatılacağını, "Asıl müjdemizi sona sakladım" diyerek verdi.

"Beklentinin büyük olduğunu biliyorum" diyen Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 3.3 milyon konutu dönüştürmüş, 1.4 milyon sosyal konut üretmiş ve şu an 11 ilimizde asrın felaketinde aynı anda 500 bin konut yapan ülke olarak; bu tecrübemizi Kıbrıslı kardeşlerimiz için de kullanacağız. Bu manada TOKİ’mizle Kıbrıs’ta yeni sosyal konutlar yapacağız. Bu muhteşem projemizi de Sayın Cumhurbaşkanımız Mayıs ayındaki ziyaretinde detaylarını sizlerle paylaşacak" diye konuştu.

Kıbrıs Türk Halkının gelecek 100 yılını garanti altına alacak adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.▪️TOKİ ile sosyal konutlar yapacağız. ▪️Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Meclis Binalarımızı Mayısta açıyoruz. ▪️Millet bahçesi ve cami projelerimizi yıl ortasına kadar… pic.twitter.com/2xYC1Ay0aB— Murat KURUM (@murat_kurum) April 10, 2025

KKTC Master Planı’nın istihdam ve üretimi artırarak Akdeniz’in cazibe merkezi haline geleceğini vurgulayan Bakan Kurum, yeni yüksek mahkeme binası adalet hizmetlerini güçlendireceğini, millet kütüphanesi ise bilime ve tarihe değer veren nesiller yetiştireceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da hazır bulunduğu ziyarette daha sonra Kurum ve Yılmaz, tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.