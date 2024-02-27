Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte açılışı gerçekleştirilen Tarihi Efes Sineması vatandaşlarında katılımıyla açıldı.

Kısa sürede birçok projeye imza atan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Tarihi Efes sinemasının açılışını yapmanın guru içinde Restorasyonda emeği geçenlere çiçek verdi ve övgü dolu kelimeler kullanarak teşekkür etti.

Açılışa katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:” Söke halkına hizmete devam edeceğiz. Göreve geldiği günden bugüne kısa süre içinde ürettiği projelerle Söke halkına katkıda bulunan Söke belediye Başkanıma teşekkür ederim. Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmete devam edecek. Birileri beş yıldan beş yıla gelir gider. Salatalığın kilosu 40 TL olmuş ama birileri halen konuşuyor. “Aydın’da hiçbir vatandaşım yatağına aç girmeyecek” dedim. Bugün yatağına aç giren hiçbir Aydınlı yok. Biz söz verdik ve yaptık. Birileri gibi gelip konuşup konuşup gitmedik. Söke Belediye Başkanımız Sn. Mustafa İberya Arıkan ve Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel ile birlikte Restorasyonu tamamlanarak Söke’ye yeniden kazandırılan Tarihi Efes Sineması’nın açılışını gerçekleştirdik. Söke halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı