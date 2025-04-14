İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza uygulayacağı yönündeki iddialarına asılsız olduğu belirtildi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza geleceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek” iddiası doğru olmadığının altı çizildi.

Bahse konu haberlerde yer alan yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de bu yönde herhangi bir çalışması bulunmadığı, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.