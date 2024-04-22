Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı renkli bir etkinlikle kutladı. UEDAŞ, 'Trafolar Konuşuyor Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir graffiti çalışması yaptı.BURSA (İGFA) - Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 'Trafolar Konuşuyor Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel graffiti çalışması yaptı. UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı'nın da katıldığı etkinlikte özel eğitim gören çocuklar, Okul Müdürü Mahmut Bekiroğlu ve öğretmenleri ile birlikte trafonun duvarlarını rengarenk boyadı. Trafo duvarlarına “23 Nisan kutlu olsun” mesajı yazan çocuklar, trafoyu adeta bir boyama kitabına çevirerek, dünya çocuklarına armağan edilen bayramlarının mutluluğunu yaşadı.

“23 NİSAN BAYRAMINI TRAFO BOYAYARAK KUTLADIK”

Çocuklarla birlikte trafoyu renklendiren UEDAŞ Genel Müdürü Gökhan Danacı; “2018 yılından bu yana her yıl ‘Trafolar Konuşuyor’ projemizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de Mustafa Çağlar Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören çocuklarla birlikte buraya geldik ve trafomuzu boyadık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarımızla beraber kutlamaktan ve birlikte 23 Nisan mesajları yazarak trafoyu boyamaktan çok mutluyuz. Hocalarımıza, öğrencilerimize bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkese katkıları için çok teşekkür ediyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

UEDAŞ’IN 2018'de başlattığı 'Trafolar Konuşuyor Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında çocuklar bugüne kadar 72 trafo duvarına resim yaparak sosyal sosyal sorumluluk mesajları verdi.