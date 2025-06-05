Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği yeni silah sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, Pakistan MİLGEM projesi ve denizaltı inşası gibi uluslararası projelerde önemli adımlar atıldı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) etkinlik ve caydırıcılığını artırmak amacıyla yerli savunma sanayisi tarafından üretilen yeni silah sistemleri envantere katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısında, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen sistemler arasında 35 mm Modernize Çekili Top, Ateş İdare Cihazı, Zırhlı Tanksavar Aracı (UMTAS CİRİT/Paletli) ve TRLG-230 Lazer Güdümlü Füze’nin muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ikinci gemisi olan KHAIBAR’ın 29 Mayıs’ta Deniz Kabul Test Süreci başladı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/T4RoUYDvHf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2025

Tuğamiral Aktürk, Bakanlığa bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ana yükleniciliğinde yürütülen projelerde de önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ikinci gemisi KHAIBAR, 29 Mayıs’ta Deniz Kabul Test Süreci’ne başladığını duyurdu.

Gölcük Tersanesi’nde devam eden Reis sınıfı denizaltı projesinde ise üçüncü denizaltı MURATREİS, aynı tarihte denize indirildiğini açıklayan Tuğamiral Aktürk, ayrıca, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından retrofit işlemleri tamamlanan 8’inci A400M uçağı, 30 Mayıs’ta Hava Kuvvetleri’ne teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlık, TSK’nın modern ve güçlü savunma kapasitesiyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.