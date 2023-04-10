İşgücü İstatistiklerini yayımlayan TÜİK, işsizlik oranının Şubat ayında yüzde 10 olarak gerçekleştiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu.

Şubat ayı verilerine göre rakamları TÜİK açıkladı.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşirken, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7 iken kadınlarda ise yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi olurken, oranı yüzde 48,2 olarak açıklandı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde15,4, kadınlarda ise yüzde 26,2 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Şubat tablosuna şöyle yansıdı:

Bu arada zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık artış ile yüzde 23,4 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.