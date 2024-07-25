TÜİK verilerine göre hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe 'güven' azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5, inşaat sektöründe ise yüzde 0,9 oranında azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.