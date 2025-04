Türk Prysmian Kablo, 125 üzerinde ülkeden yatırımcıya ev sahipliği yapan 17. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı SolarEX’de sürdürülebilir proje ve ürünlerini tanıttı. Firma, ‘’Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir…’’ projesi ile ürettiği Solar (PV) kabloların 25 yılı aşan kullanım ömrüne dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - 10-12 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşen UluslararasıGüneşEnerjisiveTeknolojileriFuarıSolarEX, beş kıtadan ve 125’in üzerinde ülkeden yatırımcıya ev sahipliği yaptı.Avrasya’nın en büyük Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı SolarEX İstanbul’da, enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe küresel lider konumda bulunan Prysmian'ın Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo da ‘’Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir…’’ projesi ile yenilikçi ürünlerini ve teknolojilerini fuar katılımcılarıyla buluşturdu.

Türkiye pazarında ilk sırada tercih ediliyor.

Sürdürülebilirlik alanına dair yaptığı çalışmalarla sektörüne yol gösteren Türk Prysmian Kablo, 17. UluslararasıGüneşEnerjisiveTeknolojileriFuarıSolarEX‘de "Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir…" projesini tanıttı. 2012 yılında başlattığı ve Türk kablo sektöründe büyük yankı uyandıran 'Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir...' girişiminin dördüncü aşaması olan ‘’Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir…’’ projesi, Solar (PV) kablolar üzerine yapılan testler ve araştırmalar sonucunda hazırlandı.

Prysmian Performans Testi (PPT) sonuçlarına göre, Türk Prysmian Kablo’nunSolar (PV) kabloları üstün performans gösteriyor ve standart ömür süresi olan 25 yıldan daha uzunsüre işlevlerini sürdürüyor. Aynı zamanda, Solar (PV) kablolarını saygın test ve belgelendirme kuruluşları TSE, TÜV ve VDE uygunluğu ile sertifikalandıranTürk Prysmian Kablo, EN50618ile tam uyumlu ürünleri ile Türkiye pazarında birçok projede ilk sırada tercih ediliyor.