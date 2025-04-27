Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Sağlık Bakanlığı’nın teşvik ödemelerinde hekim dışı personelin ödemelerini yüzde 40-50 düşürmesini eleştirerek, “Bu ayrımcılık kabul edilemez, tek kalem maaş şart” çağrısında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Sağlık Bakanlığı’nın teşvik ödemelerinde hekim dışı personele yönelik yüzde 40-50 oranında kesinti yapmasını eleştirdi.

Şube Başkanı Ömer Çeker, “Hastanelerde yüzde 40, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde yüzde 50’ye varan düşüş, keyfi katsayılarla yapıldı. Bakanlık, bu kesintinin kıstaslarını açıklamalı. Çalışanların gelirinde yüzde 50 kayıp izaha muhtaç” dedi.

Çeker, bu uygulamanın çalışma barışını zedelediğini, çalışanların ev ve çocuk ihtiyaçlarından kısmak zorunda kaldığını belirterek, “Kayıpların telafisi için katsayılar yeniden değerlendirilmeli” çağrısında bulundu. Sendikanın, mağduriyetin giderilmesi için başvuru yaptığını ifade eden Çeker, “Tek kalem maaş sistemi şart. Çalışanların ne kadar ücret alacağını bilmesi gerekiyor. Sürecin takipçisi tek sendikayız” diye konuştu.

Çeker, sağlık çalışanlarını bu mücadelede destek olmaya davet etti.