Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz’da iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Beşinci Toplantısına yönelik açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel temsilciler Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit ettikleri kaydedildi.

Özel Temsilcilerin ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kaldığı ifade edildi.

Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etti.