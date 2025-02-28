Türkiye-İspanya İkili Amfibi Harekât Eğitimleri başladı.ANKARA (İGFA) - 26 Şubat'ta başlayan 1 Mart 2025 tarihlerine kadar icra edilecek Türkiye-İspanya İkili Amfibi Harekât Eğitimleri başladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından nefes kesen tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı.

26 Şubat-1 Mart 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan Türkiye-İspanya İkili Amfibi Harekât Eğitimleri başladı.Eğitimler kapsamında; İspanyol CATF Komutanı Tuğamiral Antonio Gonzalez Tanago de la Lastra, CLF Komutanı Tuğgeneral Jose Maria Sanz Alisedo ve beraberindeki… pic.twitter.com/esCWIV0D7N— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 28, 2025

Eğitimler kapsamında; İspanyol CATF Komutanı Tuğamiral Antonio Gonzalez Tanago de la Lastra, CLF Komutanı Tuğgeneral Jose Maria Sanz Alisedo ve beraberindeki heyetin iştiraki ile TCG SANCAKTAR’da koordinasyon toplantıları ile seyir öncesi eğitim ve emniyet brifingleri icra edildi.