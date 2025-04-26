Türkiye’nin en yetenekli kaykay sporcularından Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası 1. Etap Ulusal Sıralama şampiyonluğuna erişti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en yetenekli kaykaycılarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen, Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası 1. Etap Ulusal Sıralama şampiyonu oldu.

3 gün süren ve yoğun ilgiyle takip edilen yarışmada 10 ilden 90 erkek ve 13 kadın olmak üzere toplam 103 sporcu kıyasıya mücadele etti. Sporcuların üstün performans sergilediği yarışmalar, fair-play ruhu içinde büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı.

15 yıldır düzenli olarak kaykay yapan ve 2021 ve 2022 yılında da şampiyonluğa ulaşan Berke Dikişçioğlu, bu birincilikle dünya şampiyonluğunda derece yapma yönündeki hedeflerine artık daha fazla inandığını dile getirerek, “Türkiye’de çok fazla iyi kaykaycı arasında bu şampiyonluğa ulaşmak benim için çok önemliydi. Bu şampiyonalarda hem kendimi geliştirmek hem de şampiyonluklar elde ederek asıl hedefim olan dünya şampiyonluğunda derece yapmaya doğru ilerlemek istiyorum. Ne mutlu bana ki bir kez daha Türkiye Şampiyonu olmayı başardım. Artık dünya şampiyonluğunda derece yapma hedefime doğru bir adım daha attım. Her zaman benim yanımda olan ailem ve ekibimle bunu başaracağıma inanıyorum.“ diye konuştu.