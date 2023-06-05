ESET araştırmacıları, birçok kötü amaçlı yazılım ailesi tarafından kullanılan ve şifreleyici hizmeti vermek üzere faaliyet gösteren yaygın şifreleyici kötü amaçlı yazılımı olan AceCryptor hakkında ayrıntılar yayınladı.İSTANBUL (İGFA)- AceCryptor 2016’dan beri dünya geneline yayılıyor.

Birden fazla tehdit aktörü kampanyalarında paketlenmiş kötü amaçlı yazılımları yaymak için bu tehdidi aktif olarak kullanıyor. 2021 ve 2022 yıllarında ESET telemetrisi, bu kötü amaçlı yazılımla ilgili 240 binden fazla olay tespit etti, bu da her ay 10 binden fazla tespit anlamına geliyor. Bu yazılım muhtemelen karanlık ağda veya yeraltı forumlarında satılıyor ve onlarca farklı kötü amaçlı yazılım ailesi bu kötü amaçlı yazılımın hizmetlerini kullanıyor. Birçoğu, statik tespitlere karşı ana koruma olarak bu kriptoyu kullanıyor.

İKİ YILDA 240 BİN OLAY TESPİT EDİLDİ

AceCryptor’u analiz eden ESET araştırmacısı Jakub Kaloč bu konuda şunları söyledi:

“Kötü amaçlı yazılım yazarları açısından, oluşturdukları yazılımı tespit edilmeye karşı korumak zordur. Şifreleyiciler, dağıtılan kötü amaçlı yazılımlar için ilk savunma katmanıdır. Tehdit aktörleri özel olarak kendi oluşturdukları bu şifreleyiciyi kullanır. Ancak bu tehdit aktörleri için şifreleyicilerinin tespit edilmesini tamamen engellemek genellikle zaman alır veya teknik olarak zordur. Bu tür bir korumaya yönelik talep, kötü amaçlı yazılımları bir araya getiren çok sayıda şifreleyici hizmet seçeneği yarattı.”

80 BİNDEN FAZLA MÜŞTERİSİNİ KORUDU

2021 ve 2022 yıllarında ESET, AceCryptor ile paketlenmiş kötü amaçlı yazılımlardan etkilenen 80 binden fazla müşteriyi korudu. Aynı örneğin birden fazla bilgisayarda tespit edilmesi ve bir bilgisayarın ESET yazılımı tarafından birden fazla kez korunması da dahil olmak üzere toplam 240 bin olay tespit edildi. AceCryptor’u fark etmek çok zordur ve yıllardır tespit edilmemek için birçok teknik kullanıyor.