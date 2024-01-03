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Kızılay’ın geçen haftalarda gönderdiği 2. yardım gemisindeki malzemeler de Gazze’ye girmeye başladı. 2. gemisindeki 1107 tonluk insani yardım malzemesini 147 TIR’a yükleyen Kızılay, çadır, yatak, gıda, hijyen gibi malzemelerin bulunduğu 66 TIR’ı Gazze’ye soktu. Üçüncü yardım gemisi için hazırlıklar başladı.ANKARA (İGFA) - Barınmaya, suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyan Gazze halkı için çalışan Türk Kızılay, zorlu koşullarda sürdürdüğü yardım faaliyetlerini Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde gerçekleştiriyor.

Gazze’de yaşanan çatışmalardan etkilenenler için bölgeye uçaklar ve gemilerle yaklaşık 1700 tonluk insani yardım gönderen Türk Kızılay, TIR’lara yüklediği yardım malzemelerini Mısır’daki Refah Sınır Kapısından Gazze içerisine ulaştırıyor.

1500 TONLUK YENİ YARDIM GEMİSİ HAZIRLANIYOR

Gazze’deki sivil halka yardım etmek ve Türkiye’nin dayanışma gücünü göstermek için “Filistin’in yaralarını birlikte saralım” sloganıyla yardım kampanyası yürüten Kızılay, yeni yardım gemisi için de hazırlıklarını yapmaya başladı. Gemiye 1500 tonluk yardım yüklemeyi hedefleyen Kızılay, bağışçılarından da büyük destek görüyor.

Türk Kızılay, sahadaki personelleriyle Gazze halkının barınma, gıda, hijyen ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecek.