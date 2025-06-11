Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı kütüphane ve yayıncılık verilerini açıkladı. Kütüphane sayısı 44 bin 829’a ulaşırken, toplam kitap sayısı 117 milyon 172 bin 954 oldu. Halk kütüphanelerinden yararlananların sayısı ise yüzde 15,4 artarak 38,7 milyona yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de kütüphane ve okuma kültürü 2024 yılında büyümeye devam etti. Türkiye’de kütüphane kullanımının ve okuma alışkanlıkları güçlenirken, yayıncılıkta bazı zorlukların yaşandığını TÜİK'in istatistiki verileriyle ortaya çıktı.

TÜİK’in yayımladığı verilere göre, ülke genelindeki kütüphane sayısı 44 bin 829’a ulaştı. Bu sayı, 1 Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 1 Milli Kütüphane, 1301 halk kütüphanesi, 637 üniversite kütüphanesi ve 42 bin 889 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinden oluştu.

KİTAP SAYISINDA ARTIŞ, EĞİTİM KÜTÜPHANELERİNDE DÜŞÜŞ

Toplam kitap sayısı 2024’te 117 milyon 172 bin 954’e ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde kitap sayısı yüzde 3,2 artarak 2 milyon 613 bin 965, Milli Kütüphane’de yüzde 8,3 artarak 1 milyon 829 bin 534 oldu. Üniversite kütüphanelerinde kitap sayısı yüzde 3,5 artışla 22 milyon 420 bin 99, halk kütüphanelerinde yüzde 3,6 artışla 25 milyon 82 bin 260 olarak kaydedildi. Ancak örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki kütüphanelerde kitap sayısı yüzde 5,4 azalarak 65 milyon 227 bin 96’ya geriledi.

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE E-KİTAP YÜKSELİŞİ

Türkiye’de 487’si devlet, 150’si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 637 üniversite kütüphanesi bulunuyor. Üniversite kütüphanelerindeki elektronik kitap sayısı yüzde 6,0 artarak 125 milyon 428 bin 957’ye ulaştı. Kayıtlı üye sayısı yüzde 2,0 artışla 4 milyon 282 bin 978 olurken, kitap dışı materyal sayısı yüzde 4,1 azalarak 1 milyon 594 bin 486 olarak kaydedildi.

HALK KÜTÜPHANELERİNE YOĞUN İLGİ

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 2024’te yüzde 15,4 artarak 38 milyon 737 bin 705’e yükseldi. Kayıtlı üye sayısı ise yüzde 8,6 artışla 6 milyon 726 bin 993 oldu. Bu veriler, halk kütüphanelerinin toplumun her kesimi için önemli bir çekim merkezi haline geldiğini gösteriyor.

YAYINCILIKTA YÜZDE 6,5’LİK DÜŞÜŞ

2024 yılında yayımlanan materyal sayısı, 2023’e göre yüzde 6,5 azalarak 92 bin 595’e geriledi.

Yayımlanan materyallerin yüzde 21,4’ü akademik, yüzde 21,3’ü yetişkin kurgu edebiyat ve yüzde 19,4’ü eğitim kategorisinde yer aldı. Toplamda 73 bin 482 kitap yayımlanırken, yayıncılık sektöründeki bu düşüş dikkat çekti.