Tekirdağ’ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini daha da yukarı taşımak amacıyla önemli projelere imza atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye’nin en büyük Mera Islah Projesi’ne devam ediyor.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ'da Hayrabolu’nun Kandamış, Dambaslar, Delibedir, Kurtdere ve Karabürçek mahallelerinde gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Gübre dağıtım töreninin açılışında konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Fatih Bakanoğulları, projenin uygulaması, son durumu ve yapılan çalışmalar il ilgili bilgileri paylaştı.

Bu yıl programa alınan mahalleler ile birlikte, Türkiye’nin en büyük mera ıslah projesi 10 yılda 148 mahallede uygulandı. Projeye halen çok ciddi taleplerin gelmesi, yapılan uygulamanın ne kadar doğru ve faydalı olduğunu çok net göstermektedir.

Proje ile 270.399 dekar (İl Merasının % 81’i) mera alanı proje kapsamına alındı. Bu alanın 121.995 dekarına (İl merasının % 36.52’si) 2.917.650 kg 20*20*0 kompoze gübre uygulaması yapıldı.

121.995 dekar alanda 150’şer kg ot artışı hesaplandığında proje uygulama süresince yaklaşık 36.598 ton kaba yem elde edildiği tahmin edilmektedir. İlimizin kaliteli kaba yem açığı göz önüne alındığı zaman, elde edilen ot miktarının önemi anlaşılmaktadır.

BAŞKAN ALBAYRAK, “TARIM VE HAYVANCILIĞIN BAŞKENTİ HALİNE GETİRDİĞİMİZ TEKİRDAĞ’IMIZDA ÇİFTÇİLERİMİZE OLAN DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR”

Gübre dağıtım töreninde bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “2. hizmet dönemimizin sonuna yaklaşırken Tekirdağ’ımızı tarım ve hayvancılığın başkenti haline getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik pek çok proje gerçekleştirdik. Mera İyileştirme ve Yönetimi projemiz de kırsal mahallelerimizin bedava ot kaynağı olan meralarımızın daha verimli kullanılması için 9 yıldır uygulamaya devam ettiğimiz en büyük projelerimizden biridir. Vasıf kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meraların ot verimlerini arttırmak amacıyla 2023 yılında 10 mahallemizi daha proje kapsamına aldık. 2015 yılında başlatmış olduğumuz Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında toplamda, 121.995 dekar meranın ıslahını yaptık. Yapılan iyileştirme ile ot verimi 50 kilograma kadar düşen alanlarda verimi 4 kat arttırarak 200 kilogram seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece ekonomik anlamda hayvancılık yapmak isteyen işletmeler, kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının önemli kısmını çayır ve meralardan karşılamış olacaktır.

“HALEN ÇOK CİDDİ TALEP OLMASI, YAPTIĞIMIZ UYGULAMANIN NE KADAR DOĞRU VE FAYDALI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Projemiz bu yıl programa alınan mahalleler ile birlikte, 10 yılda 148 mahallemizde uyguladık. Halen çok ciddi talepler gelmeye devam ediyor. Bu da bize yapılan uygulamanın ne kadar doğru ve faydalı olduğunu çok net gösteriyor. İlimizin mera varlığının ?’ine denk gelen 270.399 dekar mera alanı proje kapsamına alınmıştır. Bu alanının 121.995 dekarına (İl merasının % 36.52’si) 2.917.650 kg 20*20*0 kompoze gübre uygulaması yapılmıştır. 121.995 dekar alanda 150’şer kg ot artışı hesaplandığında proje uygulama süresince yaklaşık 36.598 ton kaba yem elde edildiği tahmin edilmektedir. İlimizin kaliteli kaba yem açığı göz önüne alındığı zaman, elde edilen ot miktarının önemi anlaşılmaktadır. Projemizin, ekonomimizin can damarı olan çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tarım ve hayvancılığın başkenti haline getirdiğimiz Tekirdağ’ımızda çiftçilerimize olan desteğimiz devam edecek.” dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere gübre dağıtımı gerçekleştirildi.